Факты ICTV — Выпуск 8:45 (31.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: темпы распространения коронавируса на Буковине не снижаются. Там более 150 новых больных; российские войска в Донбассе нарушают перемирие, вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов; завтра сотни тысяч учеников пойдут в школу — мы узнавали, какие правила и готовы ли заведения к обучению в условиях эпидемии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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