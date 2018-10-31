Факты ICTV – Выпуск 8:45 (31.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: даже образованные люди склонны верить информационным фейкам – в США провели специальный эксперимент; рваные джинсы, а в карманах миллиарды – в историях успеха Марк Цукерберг – самый молодой миллиардер; яркое общение, спорт и путешествия – после 60 жизнь только начинается.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-31
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