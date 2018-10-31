Факты ICTV – Выпуск 8:45 (31.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: даже образованные люди склонны верить информационным фейкам – в США провели специальный эксперимент; рваные джинсы, а в карманах миллиарды – в историях успеха Марк Цукерберг – самый молодой миллиардер; яркое общение, спорт и путешествия – после 60 жизнь только начинается.

Опубликовано Октябрь, 31 в 9:52



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.