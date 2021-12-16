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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.12.2021)

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Николаеве чиновники проверяют новый асфальт. И за некачественную работу подрядчику не платят; чтобы Новый Год не обернулся трагедией. Спасатели напомнили правила безопасного празднования; тест-драйв Lamborghini, полет на вертолете или кулинарный мастер-класс. Идеи необычных новогодних подарков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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