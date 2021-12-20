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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.12.2021)

Петро Дем'янчук

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина снова на втором месте в Европе по суточной смертности от Covid-19; на передовой русские наемники даже на Николая обстреливали наши позиции; медицинский коллапс в Хмельницкой области — 70 тыс. человек в Староконстантиновской общине остались без полноценного ухода; львовский бронетанковый завод остался без заказов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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