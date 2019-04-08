Фанаты ФК Карпаты разгромили пассажирские вагоны во время выезда на матч
Футбольные болельщики львовской команды Карпаты разбили три пассажирских вагона – произошло это еще в субботу, когда фаны выезжали из Львова на Кировоградщину.
Видео погромов железнодорожники разместили в соцсети.
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250 пьяных болельщиков разбили окна, выкинули на улицу матрасы, постельное белье и даже огнетушители. На каждой станции проводники вызвали милицию.
Но по словам железнодорожников, силовики остановить дебоширов не пытались.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве двое мужчин крушили припаркованные авто и напали на полицейских.
2019-04-08
Теги: Укрзализныця, Фанати, ФК КарпатиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.