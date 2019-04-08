Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Фанаты ФК Карпаты разгромили пассажирские вагоны во время выезда на матч

Футбольные болельщики львовской команды Карпаты разбили три пассажирских вагона – произошло это еще в субботу, когда фаны выезжали из Львова на Кировоградщину.

Видео погромов железнодорожники разместили в соцсети.

Читайте: Избили и разгромили авто: в Киеве напали на журналистов

250 пьяных болельщиков разбили окна, выкинули на улицу матрасы, постельное белье и даже огнетушители. На каждой станции проводники вызвали милицию.

Но по словам железнодорожников, силовики остановить дебоширов не пытались.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве двое мужчин крушили припаркованные авто и напали на полицейских.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фанаты словенского клуба вырыли на стадионе могилу и поставили крест
Динамо получило серьезное наказание от УЕФА
Фанат принес на празднование чемпионства клуба череп своего деда
Что изменится с 1 апреля 2019: новый президент, доплаты военным и многодетным
Легендарной кричалке о Путине – 5 лет. Кто автор и как разлетелась по миру
Полки не будут падать: Укрзализныця закупит ремни безопасности
В Киеве сошли с рельсов семь грузовых вагонов – причина аварии
Укрзализныця придумала, как фильтровать поставщиков масел

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка