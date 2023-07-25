Украина начала говорить о членстве в ЕС и НАТО в начале 2000-х, однако, Запад не воспринял эти намерения серьезно. Материал об этом опубликовало британское издание “The Guardian”. Оно ссылается на недавно опубликованные документы из Национального архива. Согласно им, тогдашний президент Украины Леонид Кучма пытался построить с официальным Лондоном особые отношения, и Запад придерживался слишком наивных взглядов на Владимира Путина. Истинность этой истории “Фактам” подтвердил второй президент Украины. И подчеркнул: официальный Киев еще в начале 2000-х начал предпринимать попытки выйти из-под влияния России и даже начал для этого делать стабильные шаги еще задолго до Бухарестского саммита, на котором Украина подала заявку по ПДЧ, и ничего, кроме обещаний, не получила.

Отношения с НАТО Украина выстраивала с начала 90-х. Тогда это было движение подальше от СССР, но Россию все же считали стратегическим партнером. В 1992-м Киев присоединился к Совету Североатлантического сотрудничества, а в 1994-м первой на постсоветском пространстве присоединилась к инициативе “Партнерство ради мира”. Но все-таки это были шаги, стандартные для многих стран СНГ. Действительно, уникальным, прорывным стало подписание в 1997 году Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО. В соответствии с ней создавалась специальная Комиссия Украина-НАТО.

Очередной революционный шаг в направлении НАТО Украина сделала в мае 2002 года. СНБО под председательством президента Кучмы официально сформулировал обретение Украиной полноценного членства в НАТО как стратегическую цель. При этом наши попытки обезопасить суверенитет и независимость учитывали нежелание Запада провоцировать враждебность Москвы, поэтому на документах, заключавшихся с западными партнерами, Украина делала отметку “при сохранении добрососедских отношений с Российской Федерацией”.Его со скрипом удалось вручить тогдашнему Генсеку, однако на состоявшемся в Праге саммите 2002-го года стремление Украины фактически проигнорировали. Более серьезно Альянс стал относиться к предложениям Украины уже в следующем году. В 2003 году Украина приняла участие в операции против режима Саддама Хусейна вместе с главными странами НАТО, а осенью того же года дала жесткий ответ России на первую попытку аннексии украинской территории – острова Тузла.

Относительно интеграции в ЕС – разговоры об этом тоже шли с начала 2000-х. Тогда впервые была сформулирована задача евроинтеграции Украины, первым шагом к которой должно было стать обретение ассоциированного членства. Именно к этому периоду и относятся документы, слитые британской прессой на прошлой неделе. Но, говорит Леонид Кучма, Запад упорно от нас отворачивался, но слепо доверился Путину.

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