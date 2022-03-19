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Факты / Видео / Украина

Фейковая гуманитарная помощь: Россия увеличивает градус пропаганды и дезинформации

Виктория Покатилова

Россия активизирует информационно психологические операции против Украины. Об этом сообщает наше Главное управление разведки Министерства обороны. Там добавляют, что враг уже сейчас готовит масштабный арсенал фейков.

Они изображают якобы украинских пленников. По крайней мере, двое на видео – за один день пошли в так называемый “плен” и на острове Змеином, и в Донецкой области. А через несколько дней – снова. Среди них женщина даже не меняла макияжа.

Новый спектакль для российских СМИ уже был поставлен в южных областях Украины. Труппа актеров – приехала из Крыма. Их роль – якобы освобожденные украинцы, которые приветствуют оккупантов с гуманитарной помощью. И это несмотря на то, что накануне весь мир видел настоящую встречу русской армии в городе.

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