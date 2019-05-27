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Феофанию хотят передать ветеранам: почему руководство против

Элитную Феофанию хотят передать ветеранам. В профильном комитете парламента считают, что эта больница наиболее подготовлена ​​для реабилитации бывших воинов. Но руководство заведения против таких кардинальных реформаций. Говорят, это не совсем их профиль.

Клиническая больница Феофания – символ качественной медицины для чиновников. Именно здесь лечились советские партийные чиновники, а во времена независимой Украины – чиновники и народные депутаты.

Сейчас отдельное постановление Верховной Рады обязывает Феофанию бесплатно лечить бойцов АТО, раненых на Майдане и семей погибших во время революции Достоинства. Но помощь получили лишь 500 пациентов. При том, что ветеранов только последней войны – 400 тыс. Главный врач обещает, что его учреждение будет выполнять любое новое решение ВР, но призывает сохранить нынешний статус – многопрофильной больницы и не превращать ее в сугубо ветеранский госпиталь.

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Хотя Феофания принимала раненых прямо с передовой, во время тяжелых боев в Донбассе, хирурги справились со сложными травмами.

Врачи хвалят ультрасовременное оборудование, удобные каталки, дефибрилляторы – чтобы запустить сердце. В палатах – аппараты искусственной вентиляции легких.

В министерстве по делам ветеранов убеждают – бывшие бойцы заслуживают комплексное и качественное медицинское обслуживание. Но отмечают, нужны не только стены больницы, но и финансирования работы медиков.

Одно из предложений министерства, создать шесть опорных госпиталей по всей стране – каждый в идеале должен иметь свою специализацию – и таким образом лучше лечить раненых. Зато, председатель профильного комитета подчеркивает – в Феофании есть все для выхаживания бойцов, нужна только добрая воля власти.

К слову, современное оборудование и даже кулер с водой: кабинет семейного врача на Прикарпатье.

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