Ферма онлайн: как две девушки на карантине открыли бизнес по доставке продуктов

С началом карантина в Украине появилось немало новых бизнесов, направленных на доставку товаров клиентам непосредственно домой. Один из таких – доставка свежих фермерских продуктов. Поскольку рынки были закрыты, а многие украинцы именно там в основном и покупали овощи и вкусности, киевлянам предложили альтернативу.

Две девушки, Наталья и Анна, решили поддержать украинских фермеров и обеспечить горожан их продуктами, даже когда все ярмарки были закрыты. Признаются, что сначала даже сами развозили доставки, чтобы узнать чего именно хочет клиент и совершенствовались.

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Наборы из фруктов и овощей можно заказать на сайте или через соцсети. Каждые две недели боксы меняют свое наполнение. Стоят наборы от 70 грн – борщевой набор до почти 700 грн – макси-боксы для всей семьи весом 11 кг. Кроме того, есть сезонные наборы с различными фруктами. Сотрудничает компания с фермерами со всей Украины. Все продукты проходят тщательную проверку.

Цель девушек – расширить бизнес и на областные центры, а не только столицу. Сейчас в компании готовятся к рождественским и новогодним праздникам и планируют новые боксы.

Также новые методы выращивания продуктов открывают и в фермерстве. В тепличном комплексе в селе Фасова Киевской области целый год выращивают более 25 наименований различной зелени. Это первая в Украине вертикальная ферма, которая построила инновационный тепличный комплекс и начала выращивать зелень и пряные травы методом аэропоники.

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