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Факты / Видео / Украина / Общество

Фермеры в отчаянии: почему аграрии не успевают вывезти зерно и что делать с новым

Наталья Кулик Журналистка Факты ICTV Анна Бурлацка Відеоредактор

Турция заявляет о позитиве в переговорах с Россией о разблокировании наших морских портов, мол, есть договоренность о переговорах между Турцией, Россией, Украиной и ООН.

Когда они могут состояться, в украинском МИДе говорят, пока конкретики нет.

Тем временем наши аграрии в отчаянии — скоро собирать новый урожай, а хранилища заполнены старым.

И хотя сейчас по максимуму используем железную дорогу, речные порты и автомобильный транспорт, вывезти все не успеем.

В прошлом году мы побили свои рекорды экспорта. Больше всего агропродукции продали Китаю, Индии, Нидерландам, Египту и Турции. Почти все грузы переваливали по морю, поскольку объемы большие и это в разы дешевле. Другой транспорт не развивали. Но с 24 февраля, когда Россия полномасштабно напала на Украину и заблокировала порты Черного и Азовского морей, доставлять продовольствие крупнейшему покупателю — Азии — стало фактически невозможно.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины убежден — учитывая ситуацию с портами, до конца октября может не хватать мест для хранения от 10 до 15 млн тонн зерна.

В правительстве говорят, будут выдавать дешевые кредиты, чтобы аграрии обустраивали хранение. Недавно США заявили — будут строить временные элеваторы в Польше для украинского зерна. Это тоже выход. Тем временем специалисты уверят, хоть страны, куда мы поставляли продовольствие, и начали искать альтернативу нашему зерну, мы этот рынок не потеряем — слишком большие объемы продаем.

Россия цинично ворует наше зерно и продает как свое, пытаясь перехватить украинские рынки сбыта. Поэтому если мир боится голода, он должен искать рычаги влияния и давить на Путина, чтобы тот разблокировал наши морские порты. А также предоставить нам тяжелое вооружение для обороны в море, ведь даже если в переговорах будет успех, обещания российских террористов ничего не стоят.

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