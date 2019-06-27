Фестиваль китайских фонариков в Одессе: где происходит и инсталляции

В Одессе на время летнего сезона появилась еще одна туристическая локация – Фестиваль гигантских китайских фонариков. Со вчерашнего дня в Преображенском парке города можно увидеть 30 световых инсталляций – семью пандочек, пингвинов, самураев и огромного сорокаметрового дракона.

Преображенский парк Одессы на два месяца превратился в уголок Китая. Под наблюдением сорокаметрового дракона можно прогуляться между солдат Терракотовой армии императора Цинь Шихуанди в компании с розовыми фламинго. Все это в рамках всемирно Фестиваля гигантских китайских фонариков. Две недели команда из Поднебесной готовила в Одессе более 30 световых инсталляций.

Атмосферности добавляют традиционная китайская кухня, тематические мастер-классы и огненные шоу.

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Каждая инсталляция иллюстрирует китайские народные сказки и легенды.

Запад ближе знакомит украинцев с культурой Поднебесной и объединяет народы, говорят организаторы.

Фестиваль начинает свою работу каждый вечер в 21:00 и пробудет в Одессе до конца лета. Вход платный, приблизительно 160-200 грн, однако желающих ощутить атмосферу Китая хватает.

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