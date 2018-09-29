Фестиваль воздушных шаров в Умани: как установили рекорд и цена полета на аэростате

Живописная Умань с высоты птичьего полета, рекорд в небе и невероятная возможность самому замереть между облаками. На Черкащине начался международный фестиваль воздушных шаров.

Не только профессионалы могут взлететь до облаков – все желающие могли записаться заранее – пропуск на шар стоит три тысячи гривен.

Читайте: Электронные и беспилотные: Антонов будет делать воздушные такси

Полеты зависят от погоды. Безопасным для путешествия с пассажирами считается ветер до 5-ти метров в секунду. В дождь летать запрещено.

Фестиваль воздушных шаров в Украине происходит одиннадцатый раз. Автор действа – пилот-инструктор, многократный рекордсмен Украины Сергей Скалько.

К слову, Факты ICTV сообщали о том, что на Кировоградщине воздушный шар с людьми повис на дереве

Опубликовано Сентябрь, 29 в 15:14



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.