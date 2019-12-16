Фестиваль пряников в Ужгороде: разновидности и цены

В Ужгороде проходит фестиваль пряников. Испекли их горожане – профессиональные кондитеры и любители.

Пряники разных цветов, форм и размеров. Рядом с традиционными елками, снеговиками и дедами морозами, там есть оригинальные пряничные сундуки и мышь – символ следующего года.

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Есть на фестивале и настоящий праздничный городок. В нем 110 пряничных домиков. В конце фестиваля их продадут на благотворительном аукционе. За один пряник просят от 5 до 10 грн.

Такие пряники долго не портятся, их можно есть даже через полгода, – уверяют кондитеры. Поэтому вкусными пирожными можно украсить стол и новогоднюю елку.

К слову, Факты ICTV рассказывали о фестивале молодого вина на Закарпатье.

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