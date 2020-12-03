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Фестиваль Virtualite: побывать в разных стихиях планеты и услышать ледники Гренландии

Побродить среди трущоб амазонских джунглей, услышать ледники Гренландии и побывать в разных стихиях планеты. Все это возможно на художественном украинско-французском фестивале Virtualite.

Украина впервые присоединилась к международному проекту. В центре современного искусства М17 можно окунуться в таинственную атмосферу и посмотреть фильмы в виртуальной реальности. Пять работ подготовили французские авторы, еще три — украинские.

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Тематика разнообразна — от взгляда на загадочные шаманские практики к экспериментам с искусственным интеллектом.

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