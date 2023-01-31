Философия Чернобаевки: военный эксперт оценил, рискнет ли РФ во второй раз штурмовать Киев

Военный эксперт Петр Чернык проанализировал вероятность нового большого наступления со стороны России и Беларуси, а также оценил, могут ли россияне рискнуть во второй раз попытаться взять Киев.

Об этом он рассказал в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона во вторник, 31 января.

– Наступательные действия с их стороны действительно продолжаются – и в части Угледара, и по так называемой Северско-Бахмутской дуге. Они каждый день бросают в бой просто невероятно огромные человеческие ресурсы. Вопрос в том, произойдет ли большое наступление в том виде, которое произошло в начале этой войны – в направлении столицы, – сказал эксперт.

Он считает, что это сложный вопрос, ведь для этого нужны силы и средства, которых россиянам не хватит.

Чернык отметил, что человеческий потенциал у россиян – колоссальный, автоматов Калашникова невероятно много, однако полноценного артиллерийского обеспечения у них нет. И самое главное – это авиация, которая в начале этой войны застала нас врасплох.

– Но мы выдержали, и теперь, когда по северу построена украинская Линия Маннергейма и мы можем сбить абсолютно все разновидности их штурмовой авиации – это будет выглядеть актом безумия. Могут ли они к такому прибегнуть – сборная философия Чернобаевки свидетельствует, что могут, – подчеркнул он.

Военный эксперт напомнил, что чем ближе крах империи, тем безумнее становятся ее действия, и мы видим, что РФ свирепствует, потому что понимает, что терпит поражение.

Он добавил, что для того, чтобы взять часть украинских войск в “клещи”, что является распространенной практикой в войнах, нужно огромное количество людей и техники. Пехотными валами такие клещи невозможны. Вместе с тем, нельзя игнорировать столь огромную человеческую массу, которую имеет РФ.

– По-моему, а я могу ошибаться, они добиваются одной цели: выйти на какую-то линию разграничения. Свидетельством этому являются заявления Лукашенко о каком-то там пакте о ненападении. Ничего иного, как попытка посадить украинцев за стол переговоров… Рано или поздно документ будет подписан, но исключительно в режиме капитуляции РФ, – резюмировал Чернык.

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