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Философия Чернобаевки: военный эксперт оценил, рискнет ли РФ во второй раз штурмовать Киев

Анастасия Гевко редактор ленты Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Военный эксперт Петр Чернык проанализировал вероятность нового большого наступления со стороны России и Беларуси, а также оценил, могут ли россияне рискнуть во второй раз попытаться взять Киев.

Об этом он рассказал в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона во вторник, 31 января.

– Наступательные действия с их стороны действительно продолжаются – и в части Угледара, и по так называемой Северско-Бахмутской дуге. Они каждый день бросают в бой просто невероятно огромные человеческие ресурсы. Вопрос в том, произойдет ли большое наступление в том виде, которое произошло в начале этой войны – в направлении столицы, – сказал эксперт.

Он считает, что это сложный вопрос, ведь для этого нужны силы и средства, которых россиянам не хватит.

Чернык отметил, что человеческий потенциал у россиян – колоссальный, автоматов Калашникова невероятно много, однако полноценного артиллерийского обеспечения у них нет. И самое главное – это авиация, которая в начале этой войны застала нас врасплох.

– Но мы выдержали, и теперь, когда по северу построена украинская Линия Маннергейма и мы можем сбить абсолютно все разновидности их штурмовой авиации – это будет выглядеть актом безумия. Могут ли они к такому прибегнуть – сборная философия Чернобаевки свидетельствует, что могут, – подчеркнул он.

Военный эксперт напомнил, что чем ближе крах империи, тем безумнее становятся ее действия, и мы видим, что РФ свирепствует, потому что понимает, что терпит поражение.

Он добавил, что для того, чтобы взять часть украинских войск в “клещи”, что является распространенной практикой в войнах, нужно огромное количество людей и техники. Пехотными валами такие клещи невозможны. Вместе с тем, нельзя игнорировать столь огромную человеческую массу, которую имеет РФ.

– По-моему, а я могу ошибаться, они добиваются одной цели: выйти на какую-то линию разграничения. Свидетельством этому являются заявления Лукашенко о каком-то там пакте о ненападении. Ничего иного, как попытка посадить украинцев за стол переговоров… Рано или поздно документ будет подписан, но исключительно в режиме капитуляции РФ, – резюмировал Чернык.

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