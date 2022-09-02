Финансовая помощь от организаций: как не стать жертвой онлайн-мошенничества

В Украине активизировались онлайн-мошенники, которые спекулируют на тему выплат от международных организаций и выманивают таким образом из граждан нашей страны деньги. Глава команды реагирования на компьютерные происшествия Евгения Голивник рассказала, как избежать этого.

Говорит, сегодня мошенники часто используют тематику денежных компенсаций. Делают сайты, которые имитируют єДопомогу.

— Предлагают получить финансовую помощь от разных организаций, например – Евросоюза, Красного креста и других. В соцсетях в объявлениях гражданам предлагается перейти по ссылке, ведущей на фишинговую страницу. Часто это может быть сайт так называемого Единого компенсационного центра возврата денежных средств, однако это приманка, — отмечает Евгения.

Говорит, что в результате данные платежной карты будут украдены злоумышленниками. Ненастоящий сайт можно определить по домену. Сайты государственных органов имеют в имени gov.ua и вас не будут просить совершить дополнительный платеж, чтобы получить компенсацию.

— Также мошенников можно распознать по ошибкам в данных, рекламе. Советуем никогда не вводить реквизиты платежных карт или свои персональные данные на незнакомых и подозрительных сайтов. Настройте контроль движения средств, подключите СМС-информирование и лимиты на операции, – сказала Голивник.

Если вы все-таки ввели свои данные на мошенническом сайте, необходимо заблокировать карту и обратиться в киберполицию. Отмечает, они действительно иногда находят онлайн-мошенников.

— Мошенники могут находиться где угодно, при этом выдавать себя за украинские банки. Необходимо быть очень внимательными и осторожными, — подчеркнула Евгения.

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