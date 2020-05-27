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Финансирование ВОЗ под угрозой. Трамп обвинил организацию в подыгривании Китаю

Репутация ВОЗ оказалась под угрозой. США, которые являются самыми крупными плательщиками членских взносов, назвали работу организации провальной и угрожают прекратить выделять деньги. А это 30% от всего финансирования ВОЗ. Трамп упрекает организацию за промедление с объявлением пандемии, за противоречивые заявления и даже выражает подозрения в подыгривании Китаю.

При этом международные эксперты во многих вещах соглашаются с американским президентом. Хотя некоторые считают, что такими нападками Трамп пытается отвлечь внимание от собственных ошибок. Подробнее в сюжете Натальи Луценко.

Напомним, ВОЗ не смогла собрать необходимую сумму на борьбу с пандемией коронавируса.

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