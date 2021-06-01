Финляндия готовится запустить на орбиту спутник из фанеры

В Финляндии деревообрабатывающая компания создала из фанеры космический спутник. В идею финских разработчиков поверило Европейское космическое агентство. И теперь спутник готовят к запуску.

Собственно запуск запланирован на конец 2021 года с космодрома, расположенном в Новой Зеландии.

Инженеры деревообрабатывающей компании создали специальное покрытие для фанеры, которое должно выдержать запуск с Земли, прохождения атмосферы с высокой температурой и работу в вакууме на орбите.

— Фанера состоит из несколько слоев дерева, которые мы сочетаем с фенолом, органическим соединением из которого делают пластмассу, — объясняет директор компании Сами Ууксуланен.

По его словам, таким образом получают легкий и прочный материал. Его используют на кораблях, перевозящих сжиженный газ. Кроме того, там фанера выдерживает температуру -163, а также механические удары.

Европейское космическое агентство предоставило сенсоры и две камеры, которые во время полета на орбите будут отслеживать состояние спутника.

Толчком к созданию этого космического препарата стало развитие компании Илона Маска, которая выведет на орбиту 500 тыс. спутников для передачи интернета. Индустрия будет требовать еще больше таких приборов в ближайшее время.

— Рынок спутников развивается чрезвычайно быстро, и нужны новые решения. Конечно, не все спутники будут деревянные, но определенная ниша для них есть, — говорит руководитель миссии Яри Макинен.

Если эксперимент пройдет удачно, то фанеру будут использовать все чаще для полетов в космос.

Не исключают, что и часть конструкций космических кораблей тоже будут изготавливать из дерева. Ведь и стоимость ниже, и производство экологичнее.

Запуск украинского спутника

В конце мая Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH касательно вывода на орбиту космического аппарата Сич-2-30.

Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9 в декабре 2021 года.

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