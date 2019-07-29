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Флешмоб в откровенной одежде. Украинки ответили на сексистские заявления Марченко

В Запорожье громкий скандал поднял волну возмущения среди многих украинок. Заместитель председателя местного облсовета и уполномоченный по гендерным вопросам Владислав Марченко в своей заметке на странице в Facebook – сравнил девушек в откровенных нарядах с проститутками. И получил мгновенный ответ – масштабный флешмоб в соцсетях с #забулазапитатьумарченка, который сейчас подхватили женщины по всей стране.

Автор хэштега забулазапитатьумарченка – Виктория. Она называет себя феминисткой, но признается – в повседневной жизни одевается скромно. Впрочем, сообщение чиновника настолько ее возмутил, что молодая мама тоже решилась выставить в Facebook провокационную фотографию.

Флешмоб забулазапитатьумарченка – ныне один из самых популярных в сети. Девушки охотно выставляют на своих страницах смелые фотографии и уверены – имеют право носить то, что хотят.

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К флешмобу присоединились даже мужчины. Известный в Запорожье АТОвец и активист Вячеслав Зайцев запостил фото картины Джон Кольер Леди Годива.

Владислав Марченко – автор заметки, заместитель председателя облсовета и уполномоченный по гендерным вопросам. Чиновник уверяет – его неправильно поняли: обидеть женщин не хотел.

Мужчин сообщение Марченко возмутил не менее, чем женщин. Они уверены – женщины должны носить одежду, которая им нравится.

В конце концов, автор скандального сообщению – Владислав Марченко публично извинился за свои слова.

Впрочем, автора флешмоба считают – этого мало, говорят, после таких высказываний Марченко должен уйти с должности уполномоченного по гендерным вопросам. Сам он уверяет – за должность не держится.

К слову, в Луцке разгорелся скандал вокруг демонтажа автогриля.

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