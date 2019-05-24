Фонд Леонида Кучмы принял делегацию из Китая – как прошла встреча

Украина – открытая миру и сотрудничеству с сильнейшими государствами – важная составляющая успеха. В президентском Фонде Леонида Кучмы Украина находиться делегация из Китая, общественные деятели и художники. Их цель рассказать украинцам о своих традициях и культуре. Ее возглавляет народный посол Лю Гуанцин.

Президентский Фонд Леонида Кучмы с Национальным музеем Тараса Шевченко и посольством Украины в КНР организовали мультимедийное художественное событие.

Стратегические отношения Украины и Китая заслуживают особого внимания и новой украинской власти, – убежден Леонид Данилович.

Ведь во времена президентства Кучмы, тогдашний лидер Поднебесной – Цзян Цзэминь был дважды в Киеве, это важный знак уважения к нашему государству.

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По мнению второго президента, Украина полноценно должна участвовать в проекте Великий Шелковый Путь, ведь именно через него Пекин ищет для себя новые рынки. Также Китай может быть большим инвестором. Сегодня в фонде гости из Поднебесной представили свою живопись, устроили чайную церемонию, и даже пели китайские народные и современные песни.

Некоторые из китайских гостей в Украине впервые,и не только представили свою культуру, но и влюбились в красоту столицы и гостеприимством наших людей.

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