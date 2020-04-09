Фонды Виктора и Елены Пинчук разработали онлайн-курс для врачей по респираторной терапии

Благотворительные Фонды Виктора и Елены Пинчук в партнерстве с Минздравом и UNICEF разработали специальный онлайн-курс по респираторной терапии для врачей. Целый ряд видео-тренингов помогут анестезиологам, реаниматологам и медсестрам, которые работают в отделениях интенсивной терапии, а также другим специалистам, которые спасают больных коронавирусом.

На видео-уроках ведущие украинские анестезиологи и реаниматологи подробно рассказывают о строении аппаратов искусственной вентиляции легких и уходе за ними. Также пошагово показывают все первичные настройки аппаратов и адаптацию к пациенту и тактику проведения вентиляции. Обращают внимание на важность увлажнения воздушно-дыхательной смеси во время искусственной вентиляции легких. Онлайн-курс будут обновлять и реагировать на запросы медиков, которые сейчас преодолевают эпидемию коронавируса.

Ранее Фонды Виктора и Елены Пинчук передали в больницы Украины 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего на борьбу с коронавирусом они направили более 114 млн грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Елена и Виктор Пинчук дополнительно выделили $2 млн на борьбу с коронавирусом.

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