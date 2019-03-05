ФОПовцы готовы паковать чемоданы за границу – причины

Сейчас физические лица-предприниматели в ожидании изменения правил игры на своем бизнес-поле, а это почти 2 млн. человек. Минсоцполитики хочет навести порядок в этой нише, поскольку убеждены, что могут получить больше налогов. Ведь считают, что часто, именно прячась за ФЛП, деньги в казну не платят крупные компании.

Но беда, что этой метлой можно повредить курам, несущие золотые яйца для бюджета. Те же ІТ-компании, благодаря низким налогам работают здесь, а не за границей. Их количество, за три последних года, выросло на 45%. И хотя айтишникив пообещали не трогать, в общем немало ФЛП готовы паковать чемоданы за границу.

Например, просторный офис на берегу Днепра. Комфортные рабочие места. И половина из них – пустые, потому что эти люди работают где-то в Финляндии. В этой ІТ-компании работают две с половиной сотни людей. И все – без трудового договора.

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Как физическое лицо-предприниматель, работник платит ежемесячно 5% от своего дохода и еще 918 гривен социального взноса. Так работает большинство украинских программистов. И именно льготное налогообложение, убеждены, побудило специалистов возвращаться на родину и еще и вывело область в тройку лидеров по экспорту.

О льготах придется забыть, если парламент примет законопроект, который предлагает Министерство соцполитики. Там хотят, чтобы крупные компании вместо ФЛП, официально нанимали работников и платили за них налоги. Бюджет получит дополнительные деньги, а сотрудник – социальную защита. И айтишников это не коснется, обещает министр.

Упрощенным налогообложением действительно грешат тысячи крупных компаний. Чаще всего – в торговле и сфере услуг. Рестораны, супермаркеты и фитнес-центры с миллионными оборотами, чтобы меньше платить налогов, измельчают бизнес на десятки маленьких ФЛП. Или же заставляют своих работников – например кассира, тренера или уборщицу – становиться малыми предпринимателями, на бумаге. Но в десять раз больше, украинцев обворовывают контрабанда и оффшоры, посчитали экономисты. Поэтому браться надо за них, а не за ФЛП.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие налоги должны платить ФЛП.

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