Ford представила електрокросовер Mustang Match-E – характеристика и цена

Американская компания Ford представила свой первый электрический кроссовер Mustang Match-E. Самая мощная его версия будет разгоняться до 100 км\ч за 3,5 секунды. Емкость батареи до 100 кВт / ч. Компания планирует выпустить 9 версий модели. Главными его конкурентами на рынке станут электрические Tesla и Jaguar.

Намеренно или случайно, но презентация нового Ford Mustang Match-E пришлась на премьеру фильма “Форд против Феррари” о создании легендарного автомобиля Ford GT40.

Место для закрытой презентации выбрали также интересное – ангар на частном аэродроме в Лос-Анджелесе по соседству с компанией SpaceX Илона Маска.

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Все 9 версий будут иметь гоночное сердце знаменитого бренда Mustang. Поэтому привод или задний, либо полный. Отличаться они будут по типу привода и емкостью аккумулятора.

Центральное место в салоне занимает сенсорный экран диагональю 1,5 дюймов.

Кнопок нет – только колесо для управления громкостью. Также в Ford отказались от ручек на дверях. Они открываются электрическими кнопками. Авто имеет два багажника – сзади на более 800л и впереди – почти 150.

Одна из особенностей электрокара Ford – искусственный звук извне и в салоне. Он напоминает вращения электромотора. Звук можно будет выключить для пассажиров, но не для окружающих. Чтобы пешеходы слышали, к ним приближается машина, сам Е-двигатель почти неслышный. Поэтому это одно из требований для электрокаров в Европе и Соединенных Штатах.

Цены стартуют от 44 тыс. долларов. Продажа начнется в следующем году. Для предзаказа необходимо внести задаток – 500 долларов.

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