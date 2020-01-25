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Факты / Видео / Украина

Форпост украинских воинов: что случилось с шахтой Бутовка за годы войны

Тонны изрешеченного железа и искореженного бетона. За шесть лет войны от шахты Бутовка остался один скелет.

С начала боевых действий это была одна из самых горячих участков передовой. Бутовку тогда назвали форпостом украинских воинов. После Нового года враг несколько успокоился.

Хотя из тяжелого вооружения боевики эту позицию не накрывают, но лишний раз на улицу лучше не выходить, говорят бойцы. Подстерегает другая опасность – с той стороны линии фронта воинов днем ​​и ночью высматривают в прицел. Только в январе от снайперских пуль на Донбассе погибли шесть наших защитников.

Затишье на Донбассе такое же обманчивое, как здешняя погода. И когда захватчики молчат, это еще не значит, что они вдруг решили соблюдать перемирие. Возможно, просто готовят атаку. К таким сюрпризам наши воины за годы войны привыкли.

Факты ICTV ранее писали о том, что боевики увеличивают количество обстрелов.

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