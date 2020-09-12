Форпост Украины: интриги в борьбе за кресло мэра Мариуполя

Обновления парков и скверов, качество общественного транспорта — это сферы, с которыми по мнению горожан, связаны наибольшие успехи действующего мэра. За пять лет Мариуполь действительно изменился. Можно сказать, что стал более уютным, комфортным и удобным для жизни.

Действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает своими заслугами, команду профессионалов, новый уровень коммунальных услуг и муниципальных сервисов. Признается, что планов еще много.

Но конкурентов у нынешнего председателя и не так много. Пока о своей готовности бороться за кресло мэра заявила только самовыдвиженка Лидия Мугла. Она постоянно и жестко критиковала действующую городскую власть. Заявляет, что выступает за повышение социальных стандартов и европейский вектор развития города.

Мариуполь называют столицей Приазовья. За последние годы город сделал мощный рывок вперед и по многим показателям опережает даже большие города.

Местные выборы 2020 в Одессе

За кресло мэра черноморской жемчужины готовы побороться действующий городской голова Геннадий Труханов, комик Олег Филимонов и амбициозный Петр Обухов.