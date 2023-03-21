Крепость Авдеевка: почему РФ бросает все силы на штурм маленького города

Бахмутское направление остается эпицентром боев. Но тяжелые битвы идут также возле Кременной, Сватово, а также на Авдеевском направлении — под Марьинкой и Угледаром.

Не утихают артиллерийские дуэли и на Горловском направлении: здесь россияне пытаются прорвать нашу оборону. Это — один из немногих участков фронта, где за год почти ничего не изменилось, и наши военные не отошли ни на один метр.

Украинская пехота сражается почти круглосуточно. Наши бойцы прилагают титанические усилия, чтобы не отойти от позиций, которые мы держим уже 9 лет — потому что если враг их захватит, то выйдет на прямой путь к Торецку, а затем к Константиновке и Краматорску.

На этом участке тоже работает вражеская артиллерия, но идти в прямую атаку россияне пока боятся.

— Они в основном либо ведут хаотическую стрельбу, либо бьют более-менее прицельно. Порой над головами летает… Были моменты, когда с “мавиков” сбрасывали гранаты, — рассказывает боец ​​24-й ОМБр имени Короля Данила на псевдо Апостол.

Не получив на Донбассе существенных результатов, россияне начинают все активнее обстреливать тыловые города. На днях под удар снова попала Константиновка, по меньшей мере несколько многоэтажек повреждены. К счастью, обошлось без жертв. РФ ударила также по областному центру Донбасса — Краматорску. Ну и, конечно, наша крепость Бахмут всегда в огне, в прямом смысле этого слова.

Не утихает вражеская канонада и возле Авдеевки. Россияне пытаются взять городок в кольцо. Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский:

— Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Это действительно так и есть. Но хочу сказать, что на данный момент не все так гладко у российских подразделений, атакующих на этом направлении. Вчера, позавчера враг использовал уже резервы — последние резервы, которые имеет. У России достаточно серьезные потери в личном составе и военной технике.

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