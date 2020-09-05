Форум малого и среднего предпринимательства. Как привлечь инвесторов во время пандемии

Уже во второй раз в столице происходит событие, которое объединяет мелкий бизнес. Форум малого и среднего предпринимательства в этом году — как спасательный круг для тех, кто пострадал во время коронакризиса.

Более 50 спикеров вместе с участниками пытались найти пути не только выжить, но и развиваться в условиях пандемии.

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Программу форума специально сформировали, как дорожную карту по развитию бизнеса. Бизнес-знаниями делились те, кто годами развивал собственный успешный бренд и пережил не один экономический кризис.

Это владельцы компаний, менеджеры и руководители топ-предприятий. Желающих посетить событие было более 1 тыс., но из-за пандемии, мероприятие пришлось проводить с вдвое меньшим количеством участников, говорят организаторы.

Диалог с бизнесом начал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Чиновник отметил, что благодарен предпринимателям, которые остались в Украине и платят налоги.

Организаторы уверены, что в следующем году своим опытом смогут поделиться участники разных стран, ведь мероприятие планируют сделать международным.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах правительства по поддержке бизнеса и развития предпринимательства в Украине на Форуме МСП. Перезагрузка 2020, организованном Киевским международным экономическим форумом.

Премьер уверен, что, несмотря на кризис, для украинских предпринимателей открываются большие возможности.

Он отметил, что сегодня мы должны научиться жить вместе с Covid-19 и заниматься бизнесом, и заверил, что в Украине не будет нового локдауна. Вместо локдауна продолжит действовать адаптивный карантин.

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