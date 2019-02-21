Форум Власть и бизнес: новый общественный договор. О чем говорили бывшие президенты Украины

Ослабить фискальное давление, стимулировать национальное производство, обеспечить экономическую стабильность и честное судопроизводство – обо всем этом, прежде всего, должен позаботиться будущий победитель президентской гонки – убеждены участники экономического форума Власть и бизнес: новый общественный договор.

Ведь, пока власть не научится уважать бизнес, идти вперед Украине не удастся, – говорит первый президент Леонид Кравчук.

Нестабильность гривны, тяжелое администрирование налогов, отсутствие рынка земли – отпугивают инвесторов. Ежегодно через теневые схемы бюджет теряет сотни миллиардов гривен. И это надо остановить – настаивает третий президент Виктор Ющенко.

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Украинцы массово едут за границу, в соседней Польше наших мигрантов, назвали коллективным героем экономики. Пока поднимаем чужое производство – теряем свое. За последние 5 лет, Украина потеряла 19% производственных мощностей.

У нас до сих пор преобладает сырьевая экономика. И одна из причин, считает второй президент Украины Леонид Кучма – отсутствие стратегии развития.

Работать станет легче при условии реформирования таможни и налоговой – убеждены в Ассоциации производителей электротехники. Пока же, контрабанда убивает законный бизнес.

Ранее Факты ICTV писали, что подкуп в Украине начинается с суммы, составляющей примерно 60 грн.

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