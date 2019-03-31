Фото бюллетеней и “минирование” участков: нарушения на выборах

Наибольшее количество избирателей и не меньшее нарушений – в Днепропетровской области. Здесь зарегистрировали почти две сотни злоупотреблений, это отсутствие избирателей в списках, политическая символика возле участка, фотографирование бюллетеней и подкуп. В самом Днепре неизвестные заминировали 9 участков и несколько станций метро. Правоохранители открыли уголовное производство и ищут псевдоминера.

На Черниговщине мужчина пытался поджечь участок – бросил зажигательную смесь в сторону кабинок. Его задержали члены комиссии и наблюдатели передали полиции.

В Измаиле Одесской области два участка работали с перебоями: члены комиссии получили печати других участков.

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На Закарпатье в селе Пузняковцы члены УИК выдавали людям бюллетени без паспорта, так проголосовало почти все село. Наблюдатели предполагают, что избиркомовцы были навеселе. Всего по стране явка низкая.

В столице многие не смогли воспользоваться своим избирательным правом. Потому, придя на участок, не нашли своих фамилий в списках.

А на Подоле на участке, расположенная в роддоме у женщины начались схватки.

К слову, со скандалами и порванными бюллетенями. Как голосует Украина на выборах.

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