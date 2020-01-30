Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Спорт

Фотографировался с гербом РФ: украинский клуб уволил футболиста

Украинский футбольный клуб Агробизнес расторг контракт с футболистом из-за его поездки в Россию. Причиной такого резкого решения стали фотографии в соцсети. Игорь Сикорский запостил фотографии трона Екатерины II в, где изображен российский двуглавый орел, а также еще несколько похожих изображений.

Сейчас форвард не понимает, почему его фото вызвало такой резонанс. В клубе единодушны – это не политика, это позиция каждого украинца. Проукраинскую позицию футбольного клуба игрок Игорь Сикорский хорошо понимал, потому что играл полгода. Он нарушил правила и за это был наказан. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, на тренировке мюнхенской Баварии произошла небольшая драка между хавбеком Леоном Горецка и защитником Джеромом Боатенгом.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Усиление неонацизма: Россия назвала предательством заявление Зеленского о Второй мировой
Пышногрудая рефери устроила фотосессию в бикини перед Супербоулом
Клопп: Доверил бы игрокам Ливерпуля своих детей, они – старше
Велосипедист попал в скандал из-за груди журналистки
Футболисты Баварии подрались на тренировке
Манчестер Сити уступил МЮ, но прошел в финал Кубка лиги
Ливерпуль уверенно обыграл Вест Хэм
Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка