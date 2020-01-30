Фотографировался с гербом РФ: украинский клуб уволил футболиста

Украинский футбольный клуб Агробизнес расторг контракт с футболистом из-за его поездки в Россию. Причиной такого резкого решения стали фотографии в соцсети. Игорь Сикорский запостил фотографии трона Екатерины II в, где изображен российский двуглавый орел, а также еще несколько похожих изображений.

Сейчас форвард не понимает, почему его фото вызвало такой резонанс. В клубе единодушны – это не политика, это позиция каждого украинца. Проукраинскую позицию футбольного клуба игрок Игорь Сикорский хорошо понимал, потому что играл полгода. Он нарушил правила и за это был наказан. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, на тренировке мюнхенской Баварии произошла небольшая драка между хавбеком Леоном Горецка и защитником Джеромом Боатенгом.

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