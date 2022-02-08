Франция и Германия хотят умиротворить Кремль: о чем говорили на Свободе слова

Напряженность у украинских границ, умиротворение Кремля и чего ждать от минских и нормандских переговоров – об этом говорили гости в студии программы Свобода слова на ICTV.

Министр обороны Алексей Резников, Украина готова дать отпор в случае полномасштабного вторжения. Он также сообщил, что в настоящее время Россия еще не сформировала ударную группировку, которая могла бы осуществить большое наступление.

Украинские разведки постоянно взаимодействуют с иностранными партнерами и имеют реальную оперативную информацию. Сейчас Россия сосредоточила вокруг наших границ около 140 тысяч военных. Это общее количество: вместе с морскими и воздушными силами с временно оккупированными территориями, говорится в сюжете.

Однако министр Резников призвал сохранять спокойствие и заверил, что украинская армия готова ко всем возможным сценариям. В настоящее время тренируются все подразделения МВД, формируются силы территориальной обороны, проходят массовые учения наших войск.

– Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские Пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. И это только полигоны. А кроме того, есть еще отдельные площадки, отдельные места, где с 10 по 20 февраля будут проходить учения украинских Вооруженных сил… По отработке возможностей и украинских “байрактаров” (Bayraktar), и украинских Javelin, и NLAW, — отметил министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что еще в декабре приглашал своих коллег из стран-партнеров посетить Украину именно в январе-феврале. Большинство дипломатов также посещают и зону ООС.

По словам Дмитрия Кулебы, присутствие первых лиц Евросоюза и США — это залог того, что Россия не начнет полномасштабное вторжение.

Также Кулеба упомянул и недавнюю встречу президентов России и Китая.

– Но, давайте не забывать, что в Китае есть свои интересы в Украине, торговые интересы. И мы не видим оснований сейчас считать, что Китай каким-то образом будет способствовать российской агрессии против Украины, – сказал глава МИД.

Что касается начала Минских переговоров, то, по словам одного из руководителей украинской делегации, Андрея Костина, позиции Украины неизменны: на Донбассе Россия должна полностью прекратить огонь, отвести войска и допустить международных наблюдателей и представителей Красного креста на неподконтрольную территорию ОРДЛО.

Только тогда можно будет говорить и о политических договоренностях.

– Только после того, как эти условия будут выполнены, украинский парламент сможет работать над законами, направленными на политическое урегулирование. Вне угроз, вне какого-то шантажа, а с пониманием того, что мирный процесс продвигается, — сказал Андрей Костин.

Бывший глава правительства Владимир Гройсман призвал все политические силы к единству и предложил сформировать правительство национальной сплоченности.

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