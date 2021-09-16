Франшизы от Kodi Professional и развитие компании

Пандемия и карантин привели к развитию и появлению новых концепций на рынке предпринимательства многих стран. Украина также не отстает. Специалисты наблюдают настоящий бум на франчайзинг. Это когда ведущие компании дают возможность предпринимателям работать под их брендом, придерживаясь основных правил и инструкций.

На самом деле франчайзинг позволяет предпринимателям начинать свой собственный бизнес с меньшим уровнем рисков. Потому что если вы начинаете бизнес самостоятельно, то рискованность где-то около 90%. А если вы начинаете свой бизнес с франшизой, то этот риск значительно уменьшается. Потому что вы работаете по уже готовой отработанной системе.

Франчайзинг пришел в Украину более 20 лет назад и первой была сеть пиццерий, сейчас одним из главных франчайзеров является сеть по предоставлению почтовых услуг. В настоящее время в бизнес-идеи с франчайзингом присоединяется и бьюти индустрия.

Идея создания франшизы появилась уже после открытия первых студий в Европе, потому что мы начали получать запросы на открытие брендовых салонов Kodi Professional. С учетом всех стандартов по работе с клиентами и ценностей компании.

Специалисты Kodi Beauty Studio говорят, что стремятся к развитию предпринимательства в Украине, конечно, и в индустрии красоты.

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