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Франция и США поздравили Украину с новым Кабмином

Мир поздравляет Украину с назначением новых должностных лиц. Первые поздравления новому Кабмине передали Франция и США.

Президент Франции Эмануэль Макрон позвонил накануне Владимиру Зеленскому. Лидеры также обсудили встречу в нормандском формате, запланированную на сентябрь. А Макрон рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным, а также о переговорах мировых лидеров в рамках большой семерки.

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Соединенные Штаты также поздравили Украину с назначением новых премьера и правительства.

Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь Кабинет министров Украины!, – написал в Twitter специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он также заверил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев в проведении реформ, стремлении к миру и восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, Дональд Трамп не поедет в Варшаву, где планировалась встреча с Владимиром Зеленским.

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