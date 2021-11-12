Франция сохранила открытые границы для путешественников из Украины
Франция не будет закрывать границы для украинцев, несмотря на то, что ЕС исключил Украину из зеленой зоны из-за ухудшения у нас эпидемиологической ситуации.
Однако, условий для въезда во Францию сейчас немало. Теперь будут пускать только тех, кто прошел полный курс вакцинации. Причем действительными считаются только прививки, сделанные вакцинами, официально признанными Евросоюзом.
Это препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. На границе необходимо будет предъявить сертификат вакцинации и заполнить заявление об отсутствии симптомов коронавируса и контактов с больными.
Кроме Франции, еще десять стран ЕС не закрывают свои границы для граждан Украины — это Ирландия, Нидерланды, Австрия, Швеция, Хорватия, Кипр, Дания, Чехия, Бельгия и Эстония.
Об условиях въезда в эти страны можно почитать на портале Министерства иностранных дел Украины.
9 ноября ЕС приняло решение исключить Украину из перечня стран, гражданам которых разрешены туристические поездки в ЕС. Это решение не означает тотального закрытия границ, ведь каждая страна-член ЕС теперь самостоятельно принимает решение о пересечении своей границы.
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