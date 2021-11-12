Франция сохранила открытые границы для путешественников из Украины

Франция не будет закрывать границы для украинцев, несмотря на то, что ЕС исключил Украину из зеленой зоны из-за ухудшения у нас эпидемиологической ситуации.

Однако, условий для въезда во Францию ​​сейчас немало. Теперь будут пускать только тех, кто прошел полный курс вакцинации. Причем действительными считаются только прививки, сделанные вакцинами, официально признанными Евросоюзом.

Это препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. На границе необходимо будет предъявить сертификат вакцинации и заполнить заявление об отсутствии симптомов коронавируса и контактов с больными.

Кроме Франции, еще десять стран ЕС не закрывают свои границы для граждан Украины — это Ирландия, Нидерланды, Австрия, Швеция, Хорватия, Кипр, Дания, Чехия, Бельгия и Эстония.

Об условиях въезда в эти страны можно почитать на портале Министерства иностранных дел Украины.

9 ноября ЕС приняло решение исключить Украину из перечня стран, гражданам которых разрешены туристические поездки в ЕС. Это решение не означает тотального закрытия границ, ведь каждая страна-член ЕС теперь самостоятельно принимает решение о пересечении своей границы.

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.