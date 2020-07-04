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Факты / Видео / Украина

Французский прованс под Харьковом: лавандовые поля привлекают туристов со всей страны

25 соток огорода в селе под Харьковом превратились в настоящую туристическую изюминку. В то время, когда в небольшом селе Лебяжье, где живет 2 тыс. человек сажали тыквы, семья молодого инженера Гончарова засеяла огород лавандой.

Из цветов планировали изготавливать масло. Но сами были поражены, когда заработок пошел вовсе не от ароматной продукции.

За три недели сарафанное радио и сообщения в соцсетях сделали свое дело — график фотосессий расписан по часам от рассвета до заката. За яркими фотографиями едут из Харькова и даже других областей.

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Лаванда не любит морозы и чрезмерную влажность, за кустами надо ухаживать, а это проблема. Поэтому в Украине таких полей единицы.

Цветет лаванда три недели, потом семья будет варить мыло, производить чай и ароматные букеты. Заказы на украинскую продукцию уже есть даже из Канады.

А между тем людям в Одессе не рекомендуют купаться в море. На побережье Одессы вода побережье Одессы вода “сгустилась, как кисель, и стала изумрудной” из-за цветения водорослей.

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