Функциональность и преимущества бесконтактного сканера температуры TS-50

Человечество учится жить как в условиях карантина, так и во время его ослабления. Главное — соблюдать правила безопасности. Скажем, открылись торговые центры и метро — нужен контроль температуры у людей. Компания Укринтех разработала бесконтактный сканер для измерения температуры человека.

Сканер обнаруживает людей с повышенной температурой, подает соответствующий сигнал и, при необходимости, замыкает турникет.

Прибор может применяться с уже существующим оборудованием. Такие сканеры можно использовать практически во всех сферах общественной жизни — путешествия, отдых, работа. Но обязательно должна быть сертификация санэпидслужбы, отмечают в компании Укринтех, и уже работают над новыми модификациями под различные задачи.

В условиях пандемии сейчас активно развивается телемедицина. В частности, в США через интернет консультируют и лечат даже больных легкой формой Covid.

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