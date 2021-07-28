Функция автопилота и большой запас хода: Davinci Dynamics представила умный электромотоцикл

Компания Davinci Dynamics представила умный электромотоцикл, который имеет большой запас хода (около 400 км) и много других дополнительных функций.

Среди них — автопилот, который может работать даже в условиях сложной парковки. Система транспортного средства оснащена датчиком наклона дороги и функцией рекуперативного торможения.

По своим характеристикам новый DC100 — это фактически полноценный робот. Он имеет встроенный гироскоп и умеет самостоятельно передвигаться. На скорости до пяти км в час мотоцикл может сам катиться за владельцем, например, во время прогулки.

Двигатель на 137 лошадиных сил выстреливает до сотни всего за три секунды, а полного заряда аккумулятора хватит по меньшей мере на 350 км.

Компания открыла исходные коды программной платформы транспортного средства, поэтому владельцы электромотоцикла при наличии необходимых технических навыков смогут самостоятельно добавить некоторые возможности.

Первые Davinci DC100 поступят в продажу в следующем году. Их стоимость стартует от $28 тыс. Также компания намерена построить 50 эксклюзивных экземпляров DC Classic. Классический электробайк будет стоить от $90 тыс.

Читайте Apple готовится к созданию собственного электрокара

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.