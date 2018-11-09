Футуризм и технологии: какими будут архитектурные визитки Украины

Отечественные застройщики все активнее подхватывают мировые тренды. Теперь модно создавать не простые прямоугольные коробки, а целые отдельные миры в самом сердце города – с футуристическими формами и современными технологиями.

Архитектурный мир уже несколько десятилетий смело экспериментирует с формами и линиями.

5 башен с белоснежными фасадами, соединены между собой внутренними переходами. Это и жилые дома, и бизнес ценры, и ТРЦ, а еще школы, садики, парки, спортивные залы и рестораны. Такой себе город будущего в самом центре столицы. Украинский проект завоевал престижную европейскую премию в области недвижимости.

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Автор города будущего – Днепровский архитектор Александр Зеров, говорит, его проект олицетворение современного цифрового мира. Где крайне важно – рационально использовать все ресурсы природы.

Поэтому, украинцы каждый раз активнее подхватывают мировой тренд комфортного города в городе – когда в одном комплексе есть вся необходимая инфраструктура.

Теперь модно создавать отдельные миры – с футуристическими формами и энергосберегающими технологиями. И такие комплексы могут стать современной визитной карточкой столицы.

К слову, архитектура для людей: как обустраивают публичное пространство в Польше.

Опубликовано Ноябрь, 09 в 16:46



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