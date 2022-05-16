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Гайдай: Луганская область – это последняя надежда для оккупантов

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе. По его словам, российские войска не оставляют попыток захватить Северодонецк, поэтому ситуация остается тяжелой.

По мнению Гайдая, для захватчиков Луганская область — это последняя надежда хотя бы отчитаться, что у них хоть где-то есть победы. Поэтому сейчас все усилия брошены именно на то, чтобы перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и захватить Северодонецк.

Сергей Гайдай также добавил, что сейчас эвакуировать мирных жителей из Северодонецка достаточно сложно. Но все же полиция и военно-гражданская администрация пытаются вывозить людей. За последние два дня по 10-15 человек все же удается эвакуировать.

По словам Сергея Гайдая, по приблизительным подсчетам, в Северодонецке, Лисичанске и всех окрестных селах остается чуть больше 40 тыс. человек.

Глава Луганской ОВ также добавил, что на территориях, которые недавно оккупировали российские войска, сейчас начинается жесткая принудительная мобилизация. Тем, кто отказывается от нее, угрожают расстрелом.

Кроме того, захватчики пытаются перераспределить бизнес и ставят своих “смотрящих” за фермерами. Они требуют, чтобы все свое имущество передавали в так называемые колхозы.

Между тем военные аналитики Института изучения войны сообщают, что российские военные, скорее всего, отдадут предпочтение победе в битве за Северодонецк, а не выход на административные границы Донецкой области.

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