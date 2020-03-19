Шумиха, толкотня и очереди — второй день без метро в Киеве

Для предотвращения распространения инфекции, на проезд в общественном транспорте власти ввели жесткие ограничения. Не более 10 человек в маршрутке, и не более 20 в троллейбусе, трамвае и большом автобусе.

Между людьми за место в маршрутке возникали стычки, поэтому полиция, вышедшая на контроль, была кстати.

Подробнее о том, выполняют ли закон столичные жители, смотрите в сюжете Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что улицы Киева начали мыть шампунем.

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