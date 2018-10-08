Галереи, кинотеатры, гостиница и офисы под одной крышей – новации в Ивано-Франковске

Осовременить индустриализацию, которая приходит в упадок, пытаются Ивано-Франковске. Случаев, когда бывшие заводы превращают в креативные хабы в Украине несколько. Для Ивано-Франковска – города, где почти нет производства, ревитализация завода Промприбор может стать настоящим прорывом. Своим проектом активные прикарпатцы хотят продолжить длинную и богатую историю завода.

10 гектаров завода Промприбор прикарпатцы решили превратить в пространство, где будут учиться дети, производить красивые вещи и даже работать офисы. Процесс ревитализации – превращение устаревшей промышленной зоны в культурный объект – начали активисты и предприниматели. Две тысячи квадратных метров гигантского заводского помещения уже обновили. Здесь создали некий альтернативный экономический, культурный и образовательный центр. Обустроили курсы для детей, галерею и мастерские.

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Чтобы реализовать уникальный проект Промприбор, ученые Стэнфордского исследовательского института четыре месяца изучали экономический потенциал Ивано-Франковска. Теперь здесь обустроят лабораторию, киностудию, кинотеатр, гостиница и хостел. Очень нужны городу и будущие здешние офисы. В развитие проекта необходимо инвестировать 25 миллионов долларов.

Выкупить завод планируют благодаря импакт-инвестированию – это инвестиции с социальным эффектом. Стать соинвестором Промприбор может любой желающий. Минимальный взнос – тысяча долларов. Распределением заработка и всеми деньгами проекта будет руководить общественная организация. И вкладчикам будут отдавать пока только половину от заработка. Остальное будут отдавать на культурные и социальные проекты.

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Опубликовано Октябрь, 08 в 19:47



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