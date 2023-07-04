Позорный скандал в Запорожье: пьяный сотрудник военкомата избил жену военного

Жену офицера Вооруженных сил Украины Татьяну Новак пьяный майор Закарпатского областного военкомата Константин Вари жестоко избил на улице. В травмпункте городской больницы у женщины зафиксировали ушиб нижней челюсти и мягких тканей головы. Конфликт возник в магазине.

Муж Татьяны на войну пошел добровольцем, служит в 15 горно-штурмовом батальоне, однако после обороны Соледара признан ограниченно годным. Эта информация почему-то разозлила оперативного дежурного по военкомату, он нецензурно ругался и начал толкать супругов. Уже на улице майор набросился на женщину с кулаками и вскоре скрылся.

На место потасовки прибыли полицейские, а работника военкомата нашли уже дома. В его крови было 2,04 промилле алкоголя.

Очевидцы потасовки отказываются давать показания. Не хочет говорить и продавщица. Все боятся этого майора, потому что он часто выпивает и не в первый раз нападает на людей. Полиция открыла уголовное производство, а после опубликования инцидента в соцсети отреагировал и первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, пообещав строгую реакцию.

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