Гарантированное трудоустройство: IT-компании Украины начали самостоятельно учить студентов

Компании украинской IT-индустрии испытывают острый дефицит новых специалистов.

Некоторые предприятия даже готовы оплачивать потенциальным сотрудникам стипендию на время их обучения.

На сегодняшний день в этой отрасли работают 200 тыс. человек, однако каждый год возникает по 50 тыс. новых вакансий.

Индустрия растет на 20-25% в год. Например, в одной только компании Softserve сегодня 1,2 тыс. вакансий.

— Начиная с архитекторов, аналитиков, дизайнеров, разработчиков, сотрудники контроля качества, тестировщики. Мы начинаем сотрудничать сразу с двумя университетами. В течение двух лет обучения мы можем гарантировать, что студенты будут работать на реальных проектах уже начиная с 3-го курса, — рассказал член совета директоров компании Тарас Кицмей.

В свою очередь директор Integrity Vision Инна Соловьева жалуется, что при потребности украинского рынка в 50 тыс. специалистов ежегодно украинские ВУЗы выпускают лишь 20 тысяч.

По словам топ-менеджера, ее компания откроет собственную школу, где будут готовить специалистов.

При этом в ходе обучения студентов будут привлекать к внутренним проектам компании: они будут сотрудничать с аналитиками и разработчиками, таким образом учась работать в команде.

Она отметила, что система образования в ВУЗах оставляет желать лучшего, а поэтому работодателям приходится доучивать сотрудников прямо на рабочем месте.

Кроме того, студенты будут получать оклад в размере от $400 и выше. После завершения курсов у студентов будет возможность трудоустроится на постоянной основе, поскольку в работе множество заграничных проектов, для которых не хватает специалистов.

Выпускник одной из IT академий Остап Михайловский ранее работал диджеем, однако из-за пандемии коронавируса потерял заработок.

— Для меня это, пожалуй, более чем эффективно. я не молод, мне уже 31 год, у меня двое детей, много дел и я должен был совмещать работу с домом, — сказал он.

После этого он решил сменить профессию и после 7-месячного образования сразу же нашел новую работу.

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