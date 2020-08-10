Тыква с апельсином и креветки с укропом. Как во Львове готовят экзотическое мороженое

Мороженое из цветов бузины, французский пломбир, карамелизированная груша с сыром Бри и креветка с укропом. Это все про мороженое, которое делает львовский джелатери. Мужчина с детства помогал отцу с производством мороженого. А уже во взрослом возрасте решил вернуться к семейному делу и усовершенствовать его.

Захарий по образованию финансист, но вот уже три года восстанавливает дело отца, который делал первое джелато в городе почти 30 лет назад.

Мужчина работает с женой, оба экспериментируют над технологиями и рецептурами. Особенностью производства является мороженое из сезонных фруктов, а также разработка фирменных вкусов для ресторанов.

Для начала все ингредиенты постепенно смешивают, перебивая большим миксером. Всего 10 минут и мороженое готово к замораживанию в фризере. Там оно должно простоять около 20 минут.

Стоимость мороженого от 65 до 135 грн за 200 граммов.

Всего в семейном арсенале около сотни вкусов. А недавно взялись изготавливать и торты на основе мороженого. Но больше всего о чем мечтают супруги — открытие авторского магазина.

Первые десерты, напоминающие мороженое, появились за 2 тыс. лет до нашей эры в Китае. Десерт состоял изо льда и снега, смешанного с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов.

Один из первых известных образцов мороженого появился в 5 веке до н.э. в Иране и назывался фалуде. Десерт представлял собой замороженные с розовой водой, лаймовым соком, молотыми фисташками нити из пищевого крахмала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.