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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Сводка Генштаба | Наземная операция в Газе откладывается? | Новости Факты ICTV за 20.10.2023

– Сводка Генштаба.

– Срочный бюджетный запрос от Байдена.

– Результаты разговора Зеленского с Байденом.

– Ситуация в Израиле.

– История семьи из Рубежного.

– Картины британского художника на передовой.

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