Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Сводка Генштаба | Наземная операция в Газе откладывается? | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
– Сводка Генштаба.
– Срочный бюджетный запрос от Байдена.
– Результаты разговора Зеленского с Байденом.
– Ситуация в Израиле.
– История семьи из Рубежного.
– Картины британского художника на передовой.
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