Горячие подробности от ГУР | Наступление РФ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
— Детали операции в Крыму от ГУР.
— Ожесточенные бои на Таврическом направлении.
— Обстрелы Херсонской области.
— Принудительная эвакуация детей в Харьковской области.
— Эвакуация украинцев из сектора Газа.
– Бесплатная реабилитация в центре Recovery.
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