Гастрономическая Черногория: как там готовят мидии и прошутто

Черногория — страна на Балканах. Ее все чаще выбирают туристы. А все из-за невероятной природу. Однако славится государство и блюдами. Больше всего там готовят мидии.

В Черногории они отличаются большим количеством мяса. В бухте Которского залива есть более 20 частных хозяйств, где выращивают моллюсков.

А местные повара советуют готовить мидии по такому рецепту:

Сначала промойте моллюски. Положите ракушки в кастрюлю, не добавляя воды. Поставьте мидии в сосуде на плиту и подогрейте их, впоследствии они выпустят морскую воду. Затем можно добавить немного пресной воды. Положите в кастрюлю рис, предварительно вымытый в холодной воде. Добавьте оливковое масло, петрушку, чеснок и лимонный сок. Под конец наливаем в кастрюлю немного белого вина.

Закройте крышку и варите на небольшом огне, пока рис не размягчится. Все нужно тщательно перемешивать. Едят такое блюдо руками прямо из ракушки.

Мидии в Черногории дешевые — всего €2. Их выращивают у берега. Редкий для Балкан опыт черногорцы частично переняли у хорватов.

Не менее интересным является приготовление прошутто, что с итальянского переводится как окорок. Он изготавливается из ножек специально выращенных свиней.

Мясо натирается морской солью. Далее оно вялится не менее 6 месяцев в специальном помещении, где поддерживается определенная температура и влажность.

В результате, ножки становятся сухими, жесткими и по-особому пахнут. Нарезают мясо тоненькими ломтиками.

Поэтому не только природой единой. Если посетите Черногории, то обязательно попробуйте там их блюда.

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