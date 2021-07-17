Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Путешествия
Дарина Реготун |

Гастрономическая Черногория: как там готовят мидии и прошутто

Черногория — страна на Балканах. Ее все чаще выбирают туристы. А все из-за невероятной природу. Однако славится государство и блюдами. Больше всего там готовят мидии.

В Черногории они отличаются большим количеством мяса. В бухте Которского залива есть более 20 частных хозяйств, где выращивают моллюсков.

А местные повара советуют готовить мидии по такому рецепту:

  1. Сначала промойте моллюски.
  2. Положите ракушки в кастрюлю, не добавляя воды.
  3. Поставьте мидии в сосуде на плиту и подогрейте их, впоследствии они выпустят морскую воду.
  4. Затем можно добавить немного пресной воды.
  5. Положите в кастрюлю рис, предварительно вымытый в холодной воде.
  6. Добавьте оливковое масло, петрушку, чеснок и лимонный сок.
  7. Под конец наливаем в кастрюлю немного белого вина.

Закройте крышку и варите на небольшом огне, пока рис не размягчится. Все нужно тщательно перемешивать. Едят такое блюдо руками прямо из ракушки.

Мидии в Черногории дешевые — всего €2. Их выращивают у берега. Редкий для Балкан опыт черногорцы частично переняли у хорватов.

Читайте
Национальные парки Черногории: куда поехать и что посмотреть

Не менее интересным является приготовление прошутто, что с итальянского переводится как окорок. Он изготавливается из ножек специально выращенных свиней.

Мясо натирается морской солью. Далее оно вялится не менее 6 месяцев в специальном помещении, где поддерживается определенная температура и влажность.

В результате, ножки становятся сухими, жесткими и по-особому пахнут. Нарезают мясо тоненькими ломтиками.

Поэтому не только природой единой. Если посетите Черногории, то обязательно попробуйте там их блюда.

Читайте
Где отдохнуть в Черногории: самые лучшие места и цены

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дания открывает границы для туристов из Украины — условия
Дания открывает границы для туристов из Украины — условия
Германия отменяет ограничения на въезд украинцев — дата
Германия отменяет ограничения на въезд украинцев — дата
Маврикий открывает границы для украинцев — условия въезда
Маврикий открывает границы для украинцев — условия въезда
Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для Украины
Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для Украины
Национальные парки Черногории: куда поехать и что посмотреть
Национальные парки Черногории: куда поехать и что посмотреть
Словения разрешила въезд для украинцев — условия
Словения разрешила въезд для украинцев — условия
Что нужно знать об отдыхе на Шацких озерах — условия, развлечения и цены
Что нужно знать об отдыхе на Шацких озерах — условия, развлечения и цены
Дикие пляжи, комфортные отели и вкусная еда: все об отдыхе в Кирилловке
Дикие пляжи, комфортные отели и вкусная еда: все об отдыхе в Кирилловке
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка