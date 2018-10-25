Факты / Видео / Украина / Палят одновременно с нескольких огневых точек: новая тактика боевиков/

Палят одновременно с нескольких огневых точек: новая тактика боевиков

Чтобы попасть на передовые позиции под оккупированным Спартаком, военные проводят инструктаж по правилам безопасности.

В последние дни в Спартаке активизировались вражеские снайперы. Засечь откуда боевики делают одиночные выстрелы крайне трудно.

Руины захваченного города позволяют российским наемникам оставаться незамеченными даже при открытии огня.

Характер огня на этом участке фронта у террористов хаотичен. Палят одновременно с нескольких огневых точек, нащупывают слабые места в украинской обороне. Однако сегодня все изменилось.

Смотрите: Максимум точности! Украинские военные уничтожили огневую точку врага

Местность позволяет террористическим войскам подходить к украинским позициям за считанные метры. Для снятия растяжек используют тренированных собак.

Далее лезут уже сами боевики, прикрываясь заброшенными зданиями на своем пути.

Но, стоит украинским армейцам открыть огонь, как за считанные минуты пыл врага утихает и на линии соприкосновения устанавливается тишина.

К слову, прострелили ногу и живот: в Счастье ранено 2 военных и собака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Несмотря на холод и дождь: в Николаеве тепло поздравили бойцов, вернувшихся с ООС
Боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Есть раненые
Донбас
Прострелили ногу и живот: в Счастье ранено 2 военных и собака
На Донбассе застрелен снайпером 34-летний боец ООС
Оккупанты обстреляли украинские позиции, погиб военный ВСУ
Максимум точности! Украинские военные уничтожили огневую точку врага
Гранатометы посреди двора! Где стреляют в поселке Крутая Балка
Боевики применили противотанковую управляемую ракету возле Гнутово

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка