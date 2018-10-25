Палят одновременно с нескольких огневых точек: новая тактика боевиков

Чтобы попасть на передовые позиции под оккупированным Спартаком, военные проводят инструктаж по правилам безопасности.

В последние дни в Спартаке активизировались вражеские снайперы. Засечь откуда боевики делают одиночные выстрелы крайне трудно.

Руины захваченного города позволяют российским наемникам оставаться незамеченными даже при открытии огня.

Характер огня на этом участке фронта у террористов хаотичен. Палят одновременно с нескольких огневых точек, нащупывают слабые места в украинской обороне. Однако сегодня все изменилось.

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Местность позволяет террористическим войскам подходить к украинским позициям за считанные метры. Для снятия растяжек используют тренированных собак.

Далее лезут уже сами боевики, прикрываясь заброшенными зданиями на своем пути.

Но, стоит украинским армейцам открыть огонь, как за считанные минуты пыл врага утихает и на линии соприкосновения устанавливается тишина.

К слову, прострелили ногу и живот: в Счастье ранено 2 военных и собака.

Опубликовано Октябрь, 25 в 20:12



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