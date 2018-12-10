Палят из разных видов вооружения: враг под Марьинкой продолжает провокации

Горячей точкой в ​​зоне ООС остается Марьинка – город под боком Донецка. Российские оккупанты палят по защитникам Марьинки из различных видов вооружения.

Российским оккупантам безразлично, куда стрелять: или по позициям украинских армейцев, или по мирным людям. Сами же прячут тяжелое вооружение в жилых кварталах.

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Мощный обстрел здесь был 6 декабря. Российские оккупанты поздравили с днем ​​вооруженных сил Украины, шутят армейцы.

Армейцы говорят: в последний месяц враг активизировался. Увеличилось количество обстрелов, противник чаще бьет из оружия крупного калибра. Иногда враждебные диверсанты не теряют попыток подобраться к нашим опорным пунктам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ОБСЕ зафиксировала в Луганской области артиллерию боевиков.

Опубликовано Декабрь, 10 в 20:12



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