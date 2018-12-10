Палят из разных видов вооружения: враг под Марьинкой продолжает провокации

Горячей точкой в ​​зоне ООС остается Марьинка – город под боком Донецка. Российские оккупанты палят по защитникам Марьинки из различных видов вооружения.

Российским оккупантам безразлично, куда стрелять: или по позициям украинских армейцев, или по мирным людям. Сами же прячут тяжелое вооружение в жилых кварталах.

Читайте: На Донбассе боевики учат детей с 9 лет стрелять и ненавидеть Украину

Мощный обстрел здесь был 6 декабря. Российские оккупанты поздравили с днем ​​вооруженных сил Украины, шутят армейцы.

Армейцы говорят: в последний месяц враг активизировался. Увеличилось количество обстрелов, противник чаще бьет из оружия крупного калибра. Иногда враждебные диверсанты не теряют попыток подобраться к нашим опорным пунктам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ОБСЕ зафиксировала в Луганской области артиллерию боевиков.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Очереди от нескольких часов до двух суток: боевики задерживают людей на КПП
Военные ООС уничтожили 4 боевиков
Новый вид боеприпасов врага: реактивная граната для уничтожения зданий
Маскируют снайперов пулеметными выстрелами: схема вражеских действий на Донбассе
Колонны техники идут ночью: боевики готовятся к мощной атаке
Напряжение не спадает ни днем, ни ночью: враг активизировался возле Новолуганска
Бойцов ВСУ накрыли металлическим дождем – на Донбассе обострение
Вместе с обострением на Азове Кремль запустил новый фейк касаемо Донбасса

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка