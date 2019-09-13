Палят из оружия всех калибров: враг в очередной раз нарушает режим тишины

Апокалиптические пейзажи многострадального Широкино. Там ярко выделяются так называемые эллинги – домики у самого моря, которые много раз снимали журналисты со всего мира. Они теперь как символ российско-украинской войны. Там шли ожесточенные бои, террористы разнесли все до основания. Осталось много детских игрушек, колясок, велосипедов. Люди бежали от смерти.

Армейцы, которые защищают подступы к Широкино, говорят, что враг продолжает жесткие обстрелы. Украинские военные на провокации не отвечают.

На центральном пляже в Широкино теперь везде противодесантные заграждения. Бойцы говорят: в случае атаки непрошеным гостям-соседям придется туго. То, что командуют боевиками именно кадровые российские офицеры – сомнений нет.

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Морпехи говорят: такое впечатление, что о режиме прекращения огня противник даже не догадывается. Бьют из оружия всех калибров.

На самой высокой точке Широкино развевается украинский флаг. Полотнище меняют только тогда, когда оно испачкается или повредят ветры. Бойцы говорят: это для того, чтобы противник мог его видеть и понимал, что украинцы не отступят. А еще морпехи надеются, что противник таким образом окончательно привыкнет к украинскому флагу. Ведь уверены: скоро он будет поднят над всем Донбассом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как враг атакует позиции сил ООС.

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